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13.01.2020 13:45
Рубрика: Легковые авто

Opel хочет экспортировать автомобили из России

Текст: Валерий Карташов

Компания Groupe PSA намерена организовать экспорт автомобилей Opel из РФ. Перспективные планы заложены в рамках индустриальной стратегии. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент французского автопроизводителя Алексей Володин.

"Наша команда однозначно закладывает экспортные планы в развитие собственной индустриальной стратегии, потому что без экспортных планов окупить инвестиции, которые требуются для того, чтобы производиться и продаваться в России успешно - невозможно. Поэтому, конечно, мы строим нашу стратегию, основываясь, в том числе на экспорте", - заявил Володин.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Немецкая марка Opel также будет увеличивать локализацию своих моделей российской сборки. Планы скорректируют с учетом новой концепции Минпромторга РФ о дифференциации промышленных субсидий на утильбсор.

"С учетом новых нормативных требований по локализации, я сейчас затрудняюсь сказать. Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня, который был затребован", - уточнил Володин.

Напомним, в состав Groupe PSA входят бренды Peugeot, Citroen и Opel. Последний был выкуплен у General Motors в 2017 году. В 2015 году Opel ушёл с российского рынка, но в 2019 году вернулся с двумя новыми моделями - кроссовером Grandland X и минивэном Zafira Life.

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