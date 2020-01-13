У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Определен самый популярный в России смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
13.01.2020,  
18:18
Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Смартфон Samsung Galaxy A50 стал самым популярным смартфоном 2019 года в России. Он обошел остальные модели как по числу проданных устройств, так и в денежном выражении.

Как говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо", в пятерку наиболее продаваемых смартфонов также вошли Honor 7A, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Если говорить о денежном объеме продаж, то вслед за Galaxy A50 в этом рейтинге идут iPhone XR 64 Гб, iPhone XR 128 Гб, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Несмотря на лидерство Samsung, китайские смартфоны активно завоевывают российский рынок. В 2019 году на долю Huawei, Honor и Xiaomi пришлось 43 процента рынка. Растет спрос на модели с объемом памяти 128 Гб, безрамочным экраном от 6 дюймов, модулем NFC.

Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов

"Все ключевые смартфоны 2019 года были оснащены экраном от 6 дюймов, также появились первые устройства более 7", - отмечают эксперты. Всего в 2019 году в России было продано около 30 миллионов смартфонов на сумму примерно 495 миллиардов рублей - так оценивают рынок в "М.Видео-Эльдорадо".

гаджеты
Фото: Скриншот YouTube
В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx 17:30
Tesla, подвинься. Sony внезапно представила электромобиль Vision-S 07.01.2020
смартфоны
Фото: Коллаж скриншотов с YouTube
Assassin's Creed против God of War? Подробности о новой игре Ubisoft 13:15
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах в ближайшее время 31.12.2019
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей 30.12.2019
Samsung
Samsung показала виртуальную клавиатуру, работающую с селфи-камерой 08.01.2020
Samsung презентовала на CES 2020 дом будущего 07.01.2020