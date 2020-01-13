Определен самый популярный в России смартфон

Смартфон Samsung Galaxy A50 стал самым популярным смартфоном 2019 года в России. Он обошел остальные модели как по числу проданных устройств, так и в денежном выражении.

Как говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо", в пятерку наиболее продаваемых смартфонов также вошли Honor 7A, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Если говорить о денежном объеме продаж, то вслед за Galaxy A50 в этом рейтинге идут iPhone XR 64 Гб, iPhone XR 128 Гб, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Несмотря на лидерство Samsung, китайские смартфоны активно завоевывают российский рынок. В 2019 году на долю Huawei, Honor и Xiaomi пришлось 43 процента рынка. Растет спрос на модели с объемом памяти 128 Гб, безрамочным экраном от 6 дюймов, модулем NFC.

"Все ключевые смартфоны 2019 года были оснащены экраном от 6 дюймов, также появились первые устройства более 7", - отмечают эксперты. Всего в 2019 году в России было продано около 30 миллионов смартфонов на сумму примерно 495 миллиардов рублей - так оценивают рынок в "М.Видео-Эльдорадо".