Екатерина Александрова поднялась с 34-й на 26-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала первой ракеткой России, подвинув с этой позиции Анастасию Павлюченкову (31-е место).

Александрова набрала очки, выиграв турнир в китайском Шэньчжэне. В финале она оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6:2, 6:4) и завоевала первый трофей в карьере.

В мужском рейтинге россияне тоже прибавили. Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые вывели нашу сборную в полуфинал нового турнира ATP Cup, поднялись на четвертую и 16-ю позиции соответственно. Андрей Рублев с 23-го места перескочил на 18-е. Ему, как и Александровой, помог титул. Андрей выиграл турнир в Дохе, одолев в решающем матче француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Для Рублева эта победа стала третьей в карьере.