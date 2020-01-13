К 2024 году половина всех дорог регионального значения в России должна быть приведена в нормативное состояние, но 21 субъект РФ не сможет уложиться в этот срок. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), наблюдая за реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

У семи субъектов РФ доля нормальных дорог к концу 2019 года даже снизилась, хотя в течение двух лет здесь проводились дорожные работы. Это говорит о возможных неточностях в отчетных данных о протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Одна из целей нацпроекта - снижение смертности в результате ДТП по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза, до уровня не более 4 человек на 100 тысяч населения. Достичь цели не удастся, если в ряде субъектов вместо снижения количества мест концентрации ДТП появляются новые опасные места. Однако технического состояния дорог проводится только по показателям ровности и наличия дефектов. А такие требования, как коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, показатели видимости, не учитываются, но именно с их нарушением связано более трети всех ДТП, подчеркивают в СП.

Там считают, что нужно дополнить перечень показателей оценки технического состояния дорог, а также уточнить критерии распределения межбюджетных трансфертов, чтобы они учитывали количество машин в регионе, загруженность дорог, внутреннюю миграцию.

В Счетной палате уверены: нужно дополнить перечень показателей оценки технического состояния дорог

В Минтрансе "РГ" пояснили, что обеспечение безопасности дорожного движения, в частности за счет сокращения мест концентрации ДТП, включено в целевые показатели федерального проекта "Дорожная сеть". Эти мероприятия выполняются на всей сети автомобильных дорог. Что касается распределения межбюджетных трансфертов, то правила утверждены законом о бюджете, включение в них дополнительных критериев, по мнению Минтранса, избыточно. Эксперты признают, что пробелы в реализации нацпроекта есть. Для быстрого старта был установлен перечень основных показателей, чтобы отобрать дороги для ремонта, поясняет завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. "Мы знаем, что нужно определять коэффициент сцепления. Но если пытаться сделать сразу все, денег объективно не хватит, начинать надо с самого необходимого", - говорит он.