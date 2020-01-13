С довольно спорным предложением выступил председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов. Комментируя состояние аварийности на Урале по вине водителей в возрасте, он предложил обязать тех, кому больше 55 лет, проходить медицинское освидетельствование раз в пять лет, а после 60 - раз в три года.

Поводом для такого заявления послужило сообщение управления ГИБДД по Свердловской области, что количество ДТП по вине водителей старше 70 лет выросло за последний год в два раза. При этом почти на 80 процентов увеличилось число получивших травмы из-за водителей-старичков и на 65 процентов - число ДТП, совершенных ими.

В Госавтоинспекции МВД России ограничения в правах стариков не поддерживали и не поддерживают

- Лишать прав после наступления определенного возраста, конечно, не выход, - говорит председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов. - Все-таки нужно смотреть на состояние здоровья.

И предложил вышеописанный вариант. Но не он первый, не он последний. Как только происходит громкая авария с пожилым человеком, тут же озвучиваются подобные идеи. Несколько лет назад с предложением отмечать специальным знаком машины, за рулем которых люди в возрасте, выступил глава района Арбат Евгений Бабенко. До этого вносились подобные инициативы в Госдуму. И не прошли.

Дело в том, что если судить по статистике, то у молодых водителей она не многим лучше, чем у стариков. При этом рост аварийности в два раза среди 70 летних - это проблема Свердловской области. В России рост составил всего 9 процентов. При этом количество погибших в них снизилось на те же 9 процентов. То есть 70-летние водители реже совершают тяжкие аварии.

В Госавтоинспекции МВД России ограничения в правах стариков не поддерживали и не поддерживают. Там считают, что аварийность зависит не от возраста человека, а от его содержания. И все проблемы должны выявлять медики. Сейчас в Госдуму внесен проект поправок в закон о безопасности дорожного движения, которые обяжут врача в случае выявления у водителя заболевания, которое противопоказано для управления, аннулировать медсправку. Этих мер вполне достаточно для того, чтобы не допустить за руль того, кто не может управлять по медицинским противопоказаниям. Возраст - это не противопоказание. Стоит также напомнить, что у нас сейчас увеличен пенсионный возраст. Для мужчин он теперь 65 лет. Если ужесточить к ним требования, то как быть с профессиональными водителями после 50 лет? Ведь пенсионный возраст увеличили именно исходя из того, что никаких противопоказаний для работы у таких людей нет.

Руководитель и основатель Центра высшего водительского мастерства Эрнест Цыганков, которому сейчас 84 года, говорит, что постоянно ездит за рулем. И хоть зрение не такое острое и реакции притупились, но опасностей на дороге никому не создает и обучает других, как этих опасностей избежать. Пожилые водители, как правило, очень осторожны. У них большой не только водительский, но и жизненный опыт. Как сообщил 1-й зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, у нас есть критерии допуска, которые зависят не от возраста, а от состояния здоровья. Можно быть больным и иметь противопоказания в 18 лет, а можно быть бодрячком в 60 лет. То, что устанавливаются ограничения для начинающих водителей, - понятно. Начинающим можно быть и в 18 лет, и в 50. Но ограничивать только по возрасту - это дискриминация в чистом виде.

А как у них

Водить без предела

В европейских странах предельного возрастного ограничения на управление автомобилем нет. Так, в Великобритании сесть за руль можно уже в 17 лет при наличии водительской лицензии, страховки и взрослого сопровождающего. Если же с возрастом возникают проблемы со здоровьем, мешающие управлению транспортным средством, исключительно сам водитель принимает решение, сообщать ли об этом властям. В Германии также установлен лишь минимальный возраст - те же 17 лет, но для получения водительского удостоверения необходимо предоставить справку от офтальмолога и сертификат о прохождении курсов первой медицинской помощи. В Италии власти озаботились, чтобы пожилые люди с проблемами со здоровьем не выезжали на дорогу. Обычно удостоверение надо обновлять раз в 10 лет, после 50 этот период сокращается в два раза, а после 75 - до трех лет. Те, кто не могут пройти медкомиссию, новые документы не получают. В итоге водителей старше 80 лет практически нет. Аналогичная ситуация сложилась в Испании, только там укороченный срок действия удостоверения начинает действовать после того, как водителю исполняется 65 лет. Проблемы с возрастными водителям возникают и в Японии, они часто попадают в аварии, но разрешить ситуацию пока не удается. В итоге сегодня средний возраст таксистов в Стране восходящего солнца превысил 60-летнюю отметку.

Подготовил Юрий Когалов