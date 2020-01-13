Эвакуацию автомобиля в Москве теперь можно оплатить через приложение

Перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке теперь можно оплатить с помощью мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "АМПП".

Новая функция заработала в приложении "Парковки Москвы", где появился раздел "Штрафы и эвакуации". Открыв его, пользователь увидит список эвакуированных автомобилей. После этого нужно выбрать машину и оплатить счет.

Чтобы новый функционал заработал, требуется обновить приложение через App Store или Google Play. Тем же, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать машину, полагается скидка 25%.