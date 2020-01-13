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13.01.2020 11:22
Рубрика: Легковые авто

Эвакуацию автомобиля в Москве теперь можно оплатить через приложение

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке теперь можно оплатить с помощью мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "АМПП".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Новая функция заработала в приложении "Парковки Москвы", где появился раздел "Штрафы и эвакуации". Открыв его, пользователь увидит список эвакуированных автомобилей. После этого нужно выбрать машину и оплатить счет.

Чтобы новый функционал заработал, требуется обновить приложение через App Store или Google Play. Тем же, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать машину, полагается скидка 25%.