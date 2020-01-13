По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову. Даме вменяется организация заказного убийства супруги муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили Светланы.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал Масловой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В суде сообщили, что Масловой вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ). При этом ранее в Следственном комитете РФ сообщали о другом составе преступления - ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство".

В понедельник днем "РГ" сообщила о том, что в столице в начале этого года на почве ревности было совершено Жуткое преступление. 35-летняя дама, к слову, работавшая директором одной из частных школ на юге столицы, заказала убийство супруги своего любовника.

В конце 2019 года, по данным следствия, подозреваемая привлекла к совершению преступления двух своих бывших учеников. Одна из них - 20-летняя девушка следила за жертвой. 9 января 2020 года она сообщила второму злоумышленнику (21-летнему парню), что женщина направляется домой. "Подкараулив, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевшая потеряла сознание - смерть не наступила ввиду своевременного оказания ей медицинской помощи. В настоящее время потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали в СК России.

Позднее стало известно, что пострадала 34-летняя Светлана Хананашвили - она уже четвертый день находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу ее выздоровления.

По данным "РГ", заказчицей страшного преступления выступила директор частной школы "Русский гарвард" Василиса Маслова. Объектом ее страсти стал депутат столичного округа Академический Михаил Хананашвили.

Непосредственным исполнителем кровавой расправы стал 21-летний Николай Фролов, наводчицей - 20-летняя Ирина Погарченко. Оба - бывшие ученики "Русского гарварда". Молодые люди - иногородние. Дело в том, что частная школа, которой руководила Маслова, это пансион, в котором в основном обучаются и проживают дети состоятельных родителей из регионов.

На сайте "Русского гарварда" говорится, что проживание в пансионе стоит от 20 тысяч рублей в месяц, а само обучение - от 35 тысяч рублей.

Все фигуранты этого заказного преступления уже задержаны. В отношении них расследуется уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом сам Михаил Хананашвили отрицает, что они с Масловой были любовниками. По его словам, их связывали дружеские и деловые отношения, но Маслова явно хотела большего. Когда же он дал ей понять, что на это рассчитывать не стоит, дама затаила на него обиду.

Кстати, в октябре 2018 года на Светлану Хананашвили было совершено похожее нападение. Неизвестный подкараулил ее около дома и нанес несколько ударов тупым предметом по голове. У женщины было диагностировано сотрясение мозга.

Следствие проверит задержанных лиц и на причастность к этому преступлению.