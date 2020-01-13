Подозреваемого во взрыве банка в Костроме нашли по ДНК

Полиция в Костроме раскрыла дерзкое ограбление банка, произошедшее в апреле 2019 года. Чтобы завладеть деньгами, злоумышленники с газовым баллоном взорвали банкомат. Эксперты благодаря следам ДНК смогли вычислить налетчиков.

Как ранее сообщала "РГ", ЧП со взрывом в банке произошло в ночь на 26 апреля минувшего года. Двое неизвестных, используя газовый баллон, взорвали банкомат, расположенный в зоне круглосуточного обслуживания, и скрылись, похитив 87 тысяч рублей.

Отделение банка в результате взрыва оказалось сильно повреждено: банкомат превратился в груду железа, в здании вылетели стекла и деформировалась дверь. По факту ЧП в полиции возбудили уголовное дело.

- Экспертам-криминалистам удалось изъять внутри разрушенного помещения биологические следы предполагаемых преступников и выделить в ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Костромской области их уникальный код, - сообщили в полиции.

Генетическую информацию о подозреваемых разослали по всем регионам страны. Данные с подтверждением неожиданно пришли из Вологодской области, на территории которой осенью прошлого года произошло аналогичное преступление.

В отличие от апрельского нападения на костромской банк, в соседнем регионе злоумышленникам повезло меньше: при взрыве в Череповце газ из баллона воспламенился раньше, чем один из подельников успел покинуть помещение банка.

Тело погибшего налетчика осталось на месте преступления. После этого полицейским двух удалось установить личность второго подозреваемого и задержать его. Когда у задержанного взяли образцы ДНК, они полностью совпали со следами, оставленными во взорванном отделении банка в Костроме.

Оставшийся в живых злоумышленник по решению суда арестован. Против него возбудили уголовные дела по нескольким эпизодам хищения денег из банкоматов.

В полиции полагают, что задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах России.