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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Розовая ветка приближается

В 2020 году в столице планируется открыть девять новых станций подземки
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8058)
Столица не снижает темпов прокладки метро, по которым она сейчас конкурирует только с Китаем - мировым лидером в транспортном строительстве. Как заявил "РГ" заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, уже к концу 2024 года это должно помочь Москве получить самую разветвленную сеть рельсового транспорта - 1007 километров. В текущем же году в планах города открыть очередные девять станций подземки. Готовность их, как выяснил корреспондент "РГ", самая высокая.

Первыми откроются в самые ближайшие месяцы четыре станции Некрасовской линии: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". На выходе и две станции Большой кольцевой линии - "Лефортово" и "Авиамоторная". Сейчас на них уже идет обкатка - технический пуск произошел в зимние каникулы, когда почти вся страна отдыхала. На очереди - запуск поездов с пассажирами.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напомню, первый участок этой новой 15-км розовой ветки - Некрасовской линии, произошел в прошлом июне. Тогда вошли в строй тоже сразу четыре станции - "Некрасовка"", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". И вот на очереди - еще четыре.

В чем сложность очередного участка? Дело в том, что впервые он строился с применением 10-метрового тоннелепроходческого щита. Такая технология позволяет прокладывать одновременно два пути, что повышает безопасность и снижает шум при движении. Сейчас метростроители завершают интеграцию двух шестиметровых тоннелей с этим десятиметровым. С запуском четырех станций метро станет ближе для почти миллиона жителей Нижегородского, Рязанского районов и населения Выхино - Жулебино.

А к весне розовая ветка соединится с Большой кольцевой линией, на которой планируется запуск с пассажирами поездов на станциях "Лефортово" и "Авиамоторная". Еще одна пусковая станция на этом юго-восточном участке кольца - "Электрозаводская". К концу года строители обещают запустить и две станции на западном участке БКЛ - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

На первых шести станциях из девяти уже идет техническая обкатка. Впереди - пуск поездов с пассажирами

Пока же на Большом кольце действуют лишь шесть станций из 31. Первые пять - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" - начали обслуживать пассажиров с февраля 2018 года, а в декабре поехала и "Савеловская". В целом же вторую кольцевую линию метростроители обязались запустить в 2023 году, хотя нормативный срок ее пуска - 2025 год. Но все понимают, насколько эта линия длиной 61 км, которая обещает стать самой длинной кольцевой в мире, нужна москвичам. По расчетам экспертов, она сократит время, которое тратят на дорогу москвичи, в среднем на 25-30 минут. К примеру, на путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской", на который сейчас горожане тратят 43 минуты, с появлением второго кольца будет достаточно 18-20 минут. Произойдет это за счет того, что для многих пассажиров приблизится пересадка с одной радиальной линии на другую - для этого им больше не придется ездить в центр Москвы. Городские власти обещают, что 90 процентов жителей столицы к 2023 году будут иметь метро в пешеходной доступности от дома.
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Но для того, чтобы сохранить набранные темпы строительства, метростроители занимаются не только пусковыми станциями. В частности, в 2019 году они начали строить совершенно новую линию на юго-западе Москвы - Коммунарскую. Пока сооружается первый участок от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки" с 7 станциями. "Всего же на 30-км линии будет расположено 16 станций. И дойдет она до Троицка. Став фактически дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, она разгрузит их.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Любовь Проценко
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