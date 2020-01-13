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13.01.2020 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке 10 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Текст: Анна Бондаренко

Учеников 10 владивостокских школ эвакуировали из-за сообщений о взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию администрации города.

"Уже 10 школ получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они проверяются, дети и персонал эвакуированы", - рассказали в мэрии.

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Утром в понедельник стало известно, что из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы и один детский сад в Хабаровске. Из зданий вывели 62 тысячи детей. В общей сложности сообщение об угрозе взрыва поступило в 70 образовательных учреждений. Детей разместили в административных зданиях.

Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в высшие учебные заведения Хабаровска и Биробиджана.

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