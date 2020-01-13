В Хабаровске и Биробиджане эвакуировали вузы из-за угроз о взрыве

В высшие учебные заведения Хабаровска и Биробиджана поступили сообщения о якобы заложенных бомбах.

Как рассказали "РГ" в Хабаровском государственном институте культуры, утром в понедельник в вуз пришло письмо о том, что здание заминировано. Преподаватели и студенты покинули учебные аудитории.

В Биробиджане учащихся пяти школ и Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема перевели в соседние административные здания, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 13 января все школы Хабаровска были эвакуированы из-за массовых сообщений о "минировании".

На прошлой неделе по той же причине с Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре вывели 3,5 тысячи рабочих.