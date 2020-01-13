Новости

Под Петербургом столкнулись 15 машин 11:05
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной полгода назад 10:58
Заморившая голодом трехлетнюю дочь кировчанка признала вину 10:57
В Москве задержали участника массовой драки со стрельбой в Сибири 10:54
СМИ: при создании нового авианосца используют наработки по "Ульяновску" 10:50
В Иркутской области возбудили дело на "вора в законе" из Татарстана 10:49
Россия увеличила экспорт алкоголя 10:48
Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг 10:48
Кадыров поприветствовал инициативу по прекращению огня в Ливии 10:34
В Твери на дороге машину разорвало пополам 10:30
Audi пропустит автосалон в Нью-Йорке 10:30
В Астраханской области поезд задержали из-за бегущего по путям верблюда 10:28
Челябинский детсад проверят из-за вспышки кишечной инфекции 10:27
СП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием 10:22
МИД РФ: В Москве в понедельник пройдет встреча Сараджа и Хафтара 10:11
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец 10:04
В Японии после тайфуна "Хагибис" остались горы мусора 10:01
Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку 09:40
Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации 09:39
На Алтае пропали двое подростков 09:32
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР 09:29
В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница 09:28
Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности 09:25
Во Владивостоке вынесен приговор экс-начальнику уголовного розыска 09:22
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержали участника массовой драки со стрельбой в Сибири

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На территории столичного аэропорта Шереметьево полиция задержала очередного участника массовой драки с применением оружия, которая произошла в Новосибирске еще осенью.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту расследуется уголовное дело по статье о хулиганстве, которое объединено с другими уголовными делами по фактам вымогательства, грабежей и угрозы убийством. Задержанный 36-летний мужчина доставлен в Новосибирск и помещен под стражу.

Тюменских туристов задержали за драку в аэропорту

Массовая драка произошла в левобережной части Новосибирска на территории торговой и складской базы 7 октября прошлого года. На данный момент обвинения предъявлены четырем жителям сибиркой столицы, трое из которых находятся под стражей.

По данным полиции, во время беспорядков на улице Малыгина были произведены выстрелы из "предмета, похожего на пистолет", в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения.

Работники рынка утверждают, что нападавшие, участники преступного сообщества, в течение нескольких лет устраивали незаконные поборы, а после отказа в очередной выплате приехали с оружием и стали угрожать расправой.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

МИД РФ: В Москве в понедельник пройдет встреча Сараджа и Хафтара
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко