В Москве задержали участника массовой драки со стрельбой в Сибири

На территории столичного аэропорта Шереметьево полиция задержала очередного участника массовой драки с применением оружия, которая произошла в Новосибирске еще осенью.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту расследуется уголовное дело по статье о хулиганстве, которое объединено с другими уголовными делами по фактам вымогательства, грабежей и угрозы убийством. Задержанный 36-летний мужчина доставлен в Новосибирск и помещен под стражу.

Массовая драка произошла в левобережной части Новосибирска на территории торговой и складской базы 7 октября прошлого года. На данный момент обвинения предъявлены четырем жителям сибиркой столицы, трое из которых находятся под стражей.

По данным полиции, во время беспорядков на улице Малыгина были произведены выстрелы из "предмета, похожего на пистолет", в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения.

Работники рынка утверждают, что нападавшие, участники преступного сообщества, в течение нескольких лет устраивали незаконные поборы, а после отказа в очередной выплате приехали с оружием и стали угрожать расправой.