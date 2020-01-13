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13.01.2020 09:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка. Как рассказала "РГ" представитель регионального минздрава Светлана Шуваева, подросток умер, не приходя в сознание.

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Смерть наступила в 03.10 по местному времени, с 8 января пострадавший находился в тяжелом состоянии под наблюдением врачей на искусственной вентиляции легких. Известно, что подросток вместе с семьей приехал в Новосибирск из Кемеровской области, посещение водного развлекательного парка было запланировано заранее.

Инцидент, который привел к трагедии, произошел в бассейне аквапарка "Аквамир". По сведениям очевидцев, молодой человек зацепился за металлические конструкции и около трех минут провел под водой. Врачи диагностировали клиническую смерть, но сумели запустить сердце, однако в итоге это не спасло жизнь подростка.

На следующий день после того, как пострадавший попал в больницу, в Следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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