Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу

Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы. Они признали вину и объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения.

Как сообщает следком Архангельской области и НАО, сначала обвиняемые назвали мотивом убийства личную неприязнь к жертве, с которой были знакомы. По их словам, она вела себя заносчиво. На допросах фигуранты подробно рассказали, как причиняли 17-летней девушке многочисленные телесные повреждения.

По данным следствия, обвиняемые назначили ей встречу, на которую пришли с ремнем, пакетами, резиновыми перчатками и чистящим средством. Они ударили потерпевшую стеклянной бутылкой по голове, душили ремнем, надевали на голову полиэтиленовый пакет, наносили порезы осколками. Потом они забрали мобильный телефон жертвы и ушли. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Ее тело нашли у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской в июне 2019 года.

Но в ходе следствия версия обвиняемых об убийстве из личной неприязни была опровергнута. Установлено, что на самом деле у них не было повода убивать именно эту девушку. Они с самого начала договорились убить "какого-нибудь" человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства. Девушки не забыли даже обсудить, как замести следы. Криминальные переговоры велись при личных встречах, общении по телефону и переписке.

В итоге сами обвиняемые признали, что выбор жертвы был случайным. В результате их будут судить за убийство с особой жестокостью по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Как пояснили "РГ" в региональном следкоме, это более тяжкое обвинение.

Во время следствия девушки находились под стражей. На момент совершения преступления одна из них училась в школе, другая - в техникуме. Дело будет рассматривать Соломбальский районный суд Архангельска.