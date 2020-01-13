День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом

24 января в Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества состоится премьера музыкально-литературной композиции "Дети войны и победы".

Как сообщает пресс-служба филармонии, это будет необычный концерт. В основе композиции дневники, которые юные ленинградцы вели в годы блокады.

Фрагменты из дневников со сцены будут зачитывать актеры. На экране будут демонстрироваться фотографии, кадры кинохроники. А солисты филармонии исполнят вокальные произведения под аккомпанемент оркестра.

В завершении вечера актриса Вера Журавлева, которая сама пережила те страшные дни, поделится со зрителями воспоминаниями о блокаде.