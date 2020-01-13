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13.01.2020 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области умер водитель, пытавшийся помочь жертвам ДТП

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Количество пострадавших в ДТП у деревни Сяглы Псковской области, выросло до четырех человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД.

В больнице, несмотря на усилия врачей, скончался 59-летний мужчина. Он стал свидетелем смертельной аварии и вышел из своей машины, чтобы помочь пострадавшим, но его сбил проезжавший мимо Lexus.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Также под колесами джипа оказался пешеход 60-летний пешеход.

Напомним, авария произошла ранним утром. У деревни столкнулись автомобили Chery и Renault. В китайском автомобиле находились два человека, в Renault водитель был один в салоне. Удар был такой силы, что все, находившиеся в машинах, погибли.

Свидетелями ДТП стали два человека - пешеход и проезжавший мимо автомобилист. Люди бросились к машинам в надежде спасти пострадавших, но на них вылетел Lexus. Пешеход, это мужчина, 1959 года рождения, получил травмы средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас псковские полицейские проводят проверку всех обстоятельств случившегося. В ведомстве отмечают, что утром на дорогах Псковской области было очень скользко и не исключают, что водители могли потерять управление транспортными средствами из-за гололеда.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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