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13.01.2020 13:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФНС разъяснила порядок начисления нового налога на недвижимость в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 1 января 2020 года крымчанам начнут начислять налог на имущество физических лиц. В конце октября соответствующий закон приняли депутаты Госсовета РК. И в 2021 году вместе с квитанциями на уплату транспортного и земельного налога жители полуострова наравне со всеми россиянами начнут платить и за остальное имущество. Объектами налогообложения станут комната, квартира, жилой дом, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, любые другие здания, строения, сооружения, помещения.

К объектам налогообложения не отнесут лишь общее имущество, принадлежащее собственникам многоквартирных домов. За базу налогообложения берется кадастровая стоимость, к которой применят налоговую ставку 0,1 процента. Правда, эта норма не будет действовать для объектов коммерческого назначения и объектов, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения.

Фото: Мария Орлова
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Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом РФ предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода - 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. Также предусмотрены налоговые вычеты для домов и квартир - это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов - это 50 квадратных метров, для квартир - 20, для комнат - 10 квадратов.

- К примеру, средний жилой дом площадью - 75 квадратных метров, к нему применяется налоговый вычет - стоимость 50 квадратных метров, следовательно, налогообложению подлежит стоимость оставшихся 25 квадратных метров, - объяснили алгоритм в ФНС. - Применяем ставку налога 0,1 процента, плюс понижающий коэффициент 0,2, то есть пятая часть от исчисленного налога. Сумма налога за такие объекты не будет превышать 500 рублей за налоговый период 2020-го года.

Кроме того, Налоговым кодексом установлены налоговые льготы для пенсионеров. Это полное освобождение в отношении одного объекта каждого вида. Например, пенсионер, имея в собственности один жилой дом, квартиру, гараж будет освобожден от уплаты налога за каждый такой объект в полном объеме.

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