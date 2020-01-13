Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева

В суде Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказания Муслима Даххаева. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоялось в Ленинском районном суде. Подозреваемый в разглашении государственной тайны пробудет под арестом еще два месяца.

Напомним, Муслим Даххаев был арестован в середине ноября. По сообщению представителя защиты, ему вменяют нарушение секретного документооборота внутри организации.

Даххаев был переведен на работу в Ростовскую область из Дагестана - сначала временно исполняющим обязанности главы донского ФСИН, а через год, в 2018 году, был утвержден в должности.