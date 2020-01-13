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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму за время новогодних каникул отдохнули 210 тысяч туристов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму за период новогодних каникул (с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года) отдохнули 209,7 тысячи туристов. Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным министерства курортов и туризма РК, 63 процента отдыхающих приехали на полуостров по Крымскому мосту на автотранспорте, семь процентов прибыли поездами, 26 процентов - авиатранспортом, пять процентов - через границу с Украиной.

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Большинство туристов выбрали для отдыха Южный берег Крыма - 73 процентов, западное побережье предпочли - 12 процентов, восточное - девять процентов, другие районы (Симферопольский и Бахчисарайский) - по шесть процентов гостей.

Средний чек отдыха в республике в период новогодних праздников на двоих с учетом перелета и проживания составил 40-45 тысяч рублей.

Увеличение турпотока в министерстве курортов и туризма РК пояснили запуском железнодорожного сообщения. За зимние праздники поезда перевезли более 11 тысячи пассажиров.

Напомним, за время новогодних и рождественских праздников 2018-2019 годов в РК отдохнули 190,2 тысячи туристов. Из них 64 процента прибыли через Крымский мост, 33 процента - авиатранспортом, три процента - через границу с Украиной.

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