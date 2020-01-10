Перевозчик рассказал, кто ездит в Крым поездами "Таврия"

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" - рассказал, кто чаще всего путешествовал на полуостров в новогодние и рождественские каникулы.

В своеобразной топ-пятерке, составленной по данным после продажи билетов, на первом месте оказались бабушки с внуками, отправившиеся в новогоднюю Москву. Вторую строчку заняли студенты-заочники, поехавшие на зимнюю сессию. На третьем месте - родители, поехавшие к детям на праздники. На четвертом - школьники, отправившиеся на очередную смену в МДЦ "Артек". Наконец, на пятом месте - туристы, которые предпочли отдых в зимнем Крыму.

В компании "Гранд Сервис Экспресс" также сообщили, что поездами "Таврия" за новогодние и рождественские каникулы перевезены уже более 11 тысяч пассажиров. Большинство из них старались не спать ночью, когда поезда проходят по подсвеченному светодиодами Крымскому мосту.

Напомним, первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 января, а первый двухэтажный поезд из Москвы пришел в Симферополь 26 января.

Всего Крым в 2019 году посетили 7,4 миллиона туристов, а с начала Нового года - более 200 тысяч.