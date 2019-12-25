В Севастополе первый поезд встретили песнями и танцами

- Для нас это большой праздник, я отпросилась с работы, чтобы увидеть своими глазами, как подходит поезд, - поделилась с "РГ" продавец Ирина Егорова.

Люди стали собираться на перроне задолго до прибытия поезда. Они принесли с собой воздушные шары, цветы, флаги. Играл оркестр Черноморского флота. К прибытию поезда на платформе уже не осталось свободного места.

За несколько минут до появления состава в центре платформы начались танцы. Организаторы и участники Севастопольского офицерского бала танцевали сиртаки, вальсы, русскую кадриль.

Когда подъехал долгожданный поезд, грянул гимн города - "Легендарный Севастополь". Его исполнили артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Следом прозвучал Севастопольский вальс. Многие люди на платформе стали танцевать.

Пассажиров, вышедших из вагонов, обступили и засыпали вопросами. На первом поезде в Крым приехали в основном журналисты и блогеры, а также те, кто захотел приобщиться к грандиозному событию. Многие уже сегодня отправятся назад тем же поездом или самолетом - теперь есть выбор.

- Я специально поехала в Питер, чтобы сесть на первый поезд в Крым, - рассказала Елена Перова из Москвы. - Это было так здорово, такие эмоции! Весь поезд ночью не спал, смотрели на мост. Мы всю дорогу давали интервью, делились впечатлениями. Было много таких как я, кто специально купил билет ради этого события. Когда мы ехали, повсюду люди нам махали, даже на маленьких станциях. Встреча в Севастополе впечатлила аж до мурашек!

В толпе выделялся пожилой мужчина в костюме Деда мороза. В руках - посох и красный чемодан. Валентин Макаров живет в Кингисеппе и уже 15 лет перед праздником наряжается в костюм новогоднего волшебника.

- Мне хотелось посмотреть, как отмечают Новый год в Севастополе, - говорит он. - Приехал к вам дикарем, где буду жить - еще не решил, но на улице не останусь.

Пассажиры не спешили уходить с вокзала, делали фото и записывали видео на память.

- Я из Кабардино-Балкарии ехала с пересадкой в Ростов-на-Дону, пришлось много не спать, но это того стоило! - говорит Инесса Пасечник. - Я следила за строительством Крымского моста, очень хотела попасть на стройку, но там нужны были мужские руки. Мост очень красивый, особенно арки, я не спала, снимала на видео, чтобы осталась память на всю жизнь.