На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной полгода назад

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское".

Напомним, житель поселка Рудник им. 3 Интернационала, который входит в Нижнетагильский городской округ, стрелял по банкам рядом с местом, где играли дети. Одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика - в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Стрелка задержали. "Ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель поселка 1984 года рождения был пьян и прятался в одном из садовых домиков. У него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот сразу отдал его полицейским", - рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

За жизнь пострадавшего первоклассника, которого вертолетом доставили после случившегося в Екатеринбург, все эти месяцы боролись врачи, он спасти его не удалось.

В отношении тагильчанина сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 УК РФ), позднее второе - уже по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью".

"Мера пресечения пока не менялась - фигурант находится под подпиской о невыезде. Как только будет готово медицинское заключение, дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью - 109, причинение смерти по неосторожности. Материалы для окончания расследования будут направлены в Следственный комитет", - сообщила "РГ" официальный представитель нижнетагильской полиции.