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13.01.2020 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница, которая ушла в неизвестном направлении накануне Нового года и перестала выходить на связь. "В минувшее воскресенье она самостоятельно вернулась домой", - сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Напомним, несовершеннолетняя пропала днем 31 декабря 2019 года из дома на улице Победы. По информации Следственного комитета Свердловской области, она и раньше уже так делала, но всегда возвращалась обратно. Так получилось и в этот раз.

Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли в другом городе

"Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было", - уточнили в полиции.

Правоохранители провели с беглянкой беседу, ее мать привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, а также за то, что она сразу же после случившегося не обратилась в органы с заявлением о пропаже дочери.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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