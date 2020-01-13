Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии

Самого богатого человека в мире, по версии журнала Forbes, основателя и гендиректора онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса раскритиковали за скудную помощь, выделенную им на борьбу с пожарами в Австралии. Об этом сообщает телеканал CNBС.

Сам Безос на странице в Instagram написал, что его компания пожертвует 690 тысяч долларов. Пользователей интернета возмутила такая скромная сумма по сравнению с его собственным состоянием (более 100 миллиардов долларов). Одни обратили внимание, что Безос зарабатывает 149,34 тысячи долларов в минуту, то есть он пожертвовал лишь столько, сколько зарабатывает за 4,6 минуты. Другие возмутились тем, что даже эта сумма была выделена из бюджета компании, а не его личных средств.

Напомним, пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. Уничтожено 8,4 миллиона гектаров леса. В огне погибли более миллиарда животных.

Как заявила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей, федеральное правительство Австралии выделит 50 миллионов австралийских долларов (около 35 миллионов долларов США) на восстановление дикой природы континента. Половина этой суммы будет направлена в заповедники, больницы и зоопарки, участвующие в программах восстановления популяций и видов. Остальные средства поступят в оперативное управление офиса комиссара по исчезающим видам, который объединит ученых и экспертов.