Власти Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы

Федеральное правительство Австралии выделит 50 миллионов австралийских долларов (около 35 миллионов долларов США) на восстановление дикой природы континента после масштабных лесных пожаров. Об этом в понедельник заявила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

По ее словам, из-за пожаров популяция коал пострадала настолько сильно, что эти животные могут быть занесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения, пишет ТАСС. Большое количество этих животных погибло, очень многие получили травмы. Но правда в том, что "мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба", подчеркнула министр.

Уточняется, что половина 50-миллионого пакета будет направлена в заповедники, больницы и зоопарки, участвующие в программах восстановления популяций и видов. Остальные средства поступят в оперативное управление офиса комиссара по исчезающим видам, который объединит ученых и экспертов.

Ранее сообщалось, что более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров, которые с октября бушуют в Австралии. Огонь уничтожил более 8,5 миллиона гектаров леса и около 2000 жилых домов. В огне погибли 25 человек. В воздухе штата Южный Уэльс зарегистрировано рекордное количество углекислого газа за всю историю наблюдений.