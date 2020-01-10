Очевидец пожаров в Австралии: Это были библейские картинки ада

Корреспондент "РГ" дозвонился до русского гражданина Австралии Владимира Балашова, который оказался лицом к лицу со стихией. И у него примерно в сотне километров от Сиднея в огне сгорела ферма.

- Это были не пожары, а настоящий огненный апокалипсис. У меня пострадала ферма, больше всего жалко советские "Жигули", эта машина больше тридцати лет была в Австралии.

30 декабря был сильный ветер и огонь несся мимо нас по горам, все гудело и пламя взвивалось в небо. А наутро 31 декабря ветер повернул на нас. Что такое библейские картинки ада я теперь представляю. Представляете на вас идет стена огня!..

Сильный ветер несет ее со страшной скоростью, перекидывает огненные шары на несколько километров. Как гигантские гирлянды.

Было по-настоящему страшно. Огонь из ущелья достиг нас буквально за минуты. На наше счастье вовремя подоспел бульдозер, который прорыл вокруг дома канавы, благодаря этому мы и наш дом остались целыми, а все остальное что сгорело-восстановим. Еще надо мной завис вертолет и вылил на меня примерно две тонны воды.

Мой дом остался целым еще и потому что мы его строили выполняя все строгие правила противопожарной безопасности.

Когда строили, страшно возмущались и чертыхались от строгости этих правил и законов. А сейчас мы с женой безмерно благодарны этой муниципальной строгости. Те наши соседи, которые построили свои фермы раньше нас, когда законы были иными, а потому их дома стояли близко к лесу, они лишились всего…

Новогодняя ночь была для многих страшной, много людей поехали встречать Новый Год на побережье океана. Знаю, что людям приходилось по горло заходить в воду и там спасаться от огня, который подходил почти вплотную.

Причин этой катастрофы, на мой взгляд, несколько. Во-первых, надо понимать что такое эвкалиптовые леса. А именно они стали настоящей горючей смесью, которые и запалили большинство национальных парков континента.

Эвкалипт сам по себе очень горючий, и его семена любят огонь. Австралийские аборигены давно заметили, что после пожара эвкалиптовые деревья начинают лучше расти. Раньше аборигены сами устраивали сезонные прожоги. И все было нормально, сохранялся определенный природный баланс.

Последние годы "зеленые" стали поднимать шум и власти пошли на поводу у общественных эмоций: не было отжигов. Жалели, что погибнут коалы…

Еще один фактор - это изменение климата, дожди стали редкостью. Последние года два в Австралии засуха. К слову, на моей ферме дождь был последний раз полгода назад…В декабре была чудовищная жара, температура редко опускалась ниже 35 градусов.

Совокупность этих факторов и привела к такой беде.

Примечательно, что примерно за полсуток до того, как огненный смерч прошел через нас, мимо нашей фермы начали массово бежать кенгуру.

Они, видимо, чувствовали беду и старались покинуть опасные места. А вот коал погорело невидимое количество, эти добродушные зверухи совсем не умеют спасаться.

Полагаю, что у этой трагедии произошел перелом, хочется верить, что самое страшное позади. Прошли дожди, они помогли пожарным и добровольцам, которые просто самоотверженно боролись с огнем.

Уверен, что правительство и народ Австралии после этой трагедии сделают выводы и примут определенные решения, которые помогут нам всем жить дальше.

Справка "РГ"

Огонь уничтожил в Австралии более восьми с половиной миллионов гектаров леса, в огне погибло 25 человек. Сгорело прядка 200 жилых домов. Природа лишилась примерно трети коал. По оценкам ученых, погибло примерно миллиард животных, популяция некоторых видов под крахом полного исчезновения.

Из-за пожаров в Канбере, столице Австралии, закрылось несколько посольств.

В воздухе штата Южный Уэльс зарегистрировано рекордное количество углекислого газа за всю историю наблюдений.