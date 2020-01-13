США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, чтобы обсудить перспективы нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу Axios.

По его словам, американская сторона проинформировала КНДР о том, что США хотели бы "продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября", - цитирует ТАСС.

Ранее, в конце декабря 2019 года, О'Брайен пригрозил, что Вашингтон готов принять ответные меры, в случае если Пхеньян проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, у США есть "большое количество инструментов", которые американская сторона при необходимости готова будет применить. Он подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын пойдет по этому пути, то США будут "крайне разочарованы и продемонстрируют свое недовольство".

Напомним, диалог США и КНДР по денуклеаризации и нормализации отношений в последнее время зашел в тупик. Вашингтон требует от Пхеньяна решительных действий по отказу от ядерного оружия, а в КНДР считают, что достаточно шли навстречу США, которые ничего не предпринимают в ответ.