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Рубрика: В мире

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: AP Photo/Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, чтобы обсудить перспективы нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу Axios.

Фото: KCNA/Reuters
Ким Чен Ын пригрозил США возобновлением ядерных испытаний

По его словам, американская сторона проинформировала КНДР о том, что США хотели бы "продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября", - цитирует ТАСС.

Ранее, в конце декабря 2019 года, О'Брайен пригрозил, что Вашингтон готов принять ответные меры, в случае если Пхеньян проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, у США есть "большое количество инструментов", которые американская сторона при необходимости готова будет применить. Он подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын пойдет по этому пути, то США будут "крайне разочарованы и продемонстрируют свое недовольство".

Напомним, диалог США и КНДР по денуклеаризации и нормализации отношений в последнее время зашел в тупик. Вашингтон требует от Пхеньяна решительных действий по отказу от ядерного оружия, а в КНДР считают, что достаточно шли навстречу США, которые ничего не предпринимают в ответ.

Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации
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