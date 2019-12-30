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30.12.2019 00:37
Рубрика: В мире

США пригрозили ответными мерами на новые ракетные испытания КНДР

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Соединенные Штаты готовы принять ответные меры, в случае если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в воскресенье заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Фото: AFP
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Во время интервью на телеканале ABC ему был задан вопрос, какую реакцию следует ожидать от Вашингтона в ответ на ракетные пуски Пхеньяна. О'Брайен сказал, что у США есть "большое количество инструментов", которые американская сторона при необходимости готова будет применить, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что если лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пойдет по этому пути, то США будут "крайне разочарованы и продемонстрируют свое недовольство".

Ранее командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун заявил, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности.

Напомним, северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то КНДР сделает ей соответствующий "рождественский подарок". В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон выяснит, о каком "сюрпризе" идет речь и успешно с ним разберется.

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