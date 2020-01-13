США заявили о планах заключить сделку с талибами в 2020 году

Президент США Дональд Трамп может заключить сделку с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.

Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, афганские силы сейчас справляются лучше. "Я думаю, что в скором времени в какой-то момент с соглашением или без него мы сократим наше военное присутствие в Афганистане", - цитирует РИА Новости О'Брайена, ссылаясь на портал Axios.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Трамп заключить соглашение с талибами до выборов президента в США, О'Брайен выразил уверенность, что сделка будет в этом году. "Мы работаем над ней, это должна быть хорошая сделка", - сообщил советник.

Напомним, 30 декабря прошлого года правящий совет талибов согласился на временное прекращение огня в Афганистане. Ранее Вашингтон настаивал на прекращении огня до того, как будет подписано какое-либо мирное соглашение. Оно позволило бы США вывести свои войска из Афганистана, где сейчас находятся около 12 тысяч американских военнослужащих. В Белом доме хотят, чтобы сделка включала в себя обещание талибов, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы террористических группировок.