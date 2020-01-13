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Рубрика: В мире

Трамп: Меня не интересует, пойдет ли Иран на переговоры

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном. Для американского лидера важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Фото: EPA
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Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предположил, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана "перекрыт кислород", и это заставит его пойти на переговоры. Однако Трампа вообще не волнует, согласится ли Иран на переговоры. По его словам, все зависит только от Тегерана, но не должно быть никакого ядерного оружия и убийств протестующих, пишет ТАСС.

Ранее О'Брайен уже выражал мнение, что шансы на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном, стали выше после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Однако, Исламская Республика не верит в искренность намерений президента США начать с Тегераном взаимовыгодный диалог по деэскалации ситуации в регионе. По словам постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, США ввели против Ирана огромное количество санкций, которые в Тегеране рассматривают как экономический терроризм и нарушение международных норм. Пока США продолжают проявлять враждебность в отношении народа Ирана, говорить о каком-то сотрудничестве или переговорах нет никакого смысла, подчеркнул дипломат.

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Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В ответ Тегеран в ночь на восьмое января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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