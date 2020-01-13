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Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг

Новости
    13.01.2020, 10:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В США в возрасте 80 лет скончался Константин Бромберг, режиссёр таких культовых советских фильмов, как "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Об этом сообщил российско-американский кинематографист Михаил Идов (режиссёр "Оптимистов" и "Юмориста", сосценарист "Лета" Серебренникова).

По сообщению Идова, опубликованному в Facebook, Идов умер в Детройте и в США ничем, что так или иначе связано с кинематографом, не занимался.

Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Выпускник ВГИКа. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии СССР.

Помимо "Электроника" и "Чародеев", снял картины "Длинный день Кольки Павлюкова", "Был настоящим трубачом" и "У меня есть лев", а также несколько эпизодов "Ералаша".

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