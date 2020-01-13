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В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Новости
    13.01.2020, 16:08
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/k_ksusha Фото: instagram.com/k_ksusha
Фото: instagram.com/k_ksusha

21-летняя российская модель и слегка актриса Ксения Пунтус, таинственным образом выпавшая из окна элитной квартиры внука Никиты Сергеевича Михалкова в центре столицы, находится в реанимации.

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
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Об этом передает РИА Новости со ссылкой на контакт-центр Боткинской больницы, куда была доставлена девушка, в падении получившая множество тяжелых травм.

"На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации", - уточнила собеседница агентства в медучреждении. Добавив, что навещать Пунтус, которая в сознании, но ничего не помнит о случившемся, разрешается лишь одному человеку в день. "К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников", - пояснила представитель больницы.

Обстоятельства инцидента по-прежнему неизвестны. Внук режиссера, двадцатилетний Андрей Баков, бойфренд пострадавшей, утверждает, что в момент ЧП крепко спал - после вечеринки.

Пунтус со следами жестоких переломов обнаружил в ночь на 11 января местный дворник. Неприятно удивившись, как легко было одето тело.

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