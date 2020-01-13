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Жильцы дома, у которого нашли фотомодель Пунтус, разъяснили ситуацию

Новости
    13.01.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/k_ksusha Фото: instagram.com/k_ksusha
Фото: instagram.com/k_ksusha

Продолжается разбор странной ситуации вокруг 21-летней модели и актрисы Ксении Пунтус, выпавшей из окна третьего этажа, и обнаруженной далее дворником с многочисленными серьезными травмами.

Напомним: Пунтус была найдена в ночь на 11 января в полубессознательном состоянии на тротуаре возле элитного дома в Трехпрудном переулке столицы, под окнами ресторана. Где "громко стонала".

Как уточняет KP.RU, наткнувшийся на модель дворник крайне удивился, что найденная им девушка была без верхней одежды - "в окровавленных футболке и джинсах, босая".

Мужчина вызвал скорую, та госпитализировала Ксению в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

При этом известно, что накануне инцидента Пунтус проводила время со своим парнем - двадцатилетним внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым, старшим сыном актрисы и режиссера Анны Михалковой.

По словам друзей пары, после вечеринки, на которой внук Никиты Сергеевича "перебрал со спиртным", молодые люди отправились к Бакову домой - в ту самую квартиру в Трехпрудном (трехкомнатная, подарок родителей). Где юноша уснул, а модель таинственным методом вывалилась из окна.

Фото: Компания СТВ/ ТАСС
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Отмечено, что все обстоятельства ЧП до сих пор туманны. И представитель Ксении на встревоженные вопросы издания толком пролить свет правды не может, поскольку Пунтус хоть и в сознании, но ничего не помнит. Возможно, это - последствия травмы головы.

Тем временем, сообщает газета, есть две основные версии. Согласно первой Ксения вывалилась случайно. Согласно второй - это гипотеза друзей и родных модели - "девушку избили и по какой-то причине вынесли на улицу".

Сам бойфренд пострадавшей настаивает, что ничего о казусе своей девушки не знает, поскольку крепко спал. Семья Михалковых громкий инцидент пока никак не комментирует: "Ни Анна Никитична, ни Никита Сергеевич, ни отец Андрея Альберт Баков, гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения", - перечислил ресурс.

Меж тем соседи юноши, к которым обратилось издание, сообщили, что, конечно, знают о проживающем около них внуке знаменитого деда, характеризуя обитателя как "парня совершенно нормального".

"У него всегда все тихо, никаких дебошей или шумных вечеринок, ничего такого. В ту ночь тоже тихо было", - информирует бдительная соседка. "Нормальная пара", - активно поддерживает ее другая опрошенная.

В полиции инцидент не комментируют также. По информации ресурса, пока назначена доследственная проверка. А с Пунтус дознаватели побеседуют лишь тогда, как разрешат врачи.

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