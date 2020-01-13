В Иране опознаны тела 50 жертв разбившегося украинского Boeing

Специалистам в Иране удалось идентифицировать останки 50 пассажиров сбитого по ошибке иранскими военными самолета Boeing 737.

Телерадиокорпорация IRIB на своем сайте опубликовала списки опознанных жертв авиакатастрофы, из которых 49 человек являлись гражданами Ирана, еще одна погибшая - гражданка Украины.

В настоящее время решается вопрос о процедуре передачи останков родственникам погибших.

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

Командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.