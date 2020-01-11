КСИР Ирана: сбитый по ошибке Boeing был поражен ракетой малой дальности

Украинский лайнер Boeing-737 был поражен ракетой малой дальности аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"В самолет попала ракета малого радиуса действия, после этого лайнер стал падать и взорвался при ударе о землю", - сказал генерал в эфире местного телевидения.

По словам Хаджизаде, у иранского оператора-военнослужащего, который выпустил ракету по самолету, было лишь десять секунд на принятие этого решения.

"К сожалению, из-за поспешного решения одного человека и случилась катастрофа", - отметил он.

При этом генерал подчеркнул, что инцидент с самолетом произошел, в том числе, из-за "козней США в регионе", которые вынудили иранские силы ПВО находиться в постоянной максимальной боевой готовности.

Ранее духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737. В свою очередь президент ИРИ Хасан Роухани пообещал принять меры для компенсации за сбитый лайнер.

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.