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11.01.2020 14:23
Рубрика: В мире

КСИР Ирана: сбитый по ошибке Boeing был поражен ракетой малой дальности

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Украинский лайнер Boeing-737 был поражен ракетой малой дальности аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"В самолет попала ракета малого радиуса действия, после этого лайнер стал падать и взорвался при ударе о землю", - сказал генерал в эфире местного телевидения.

По словам Хаджизаде, у иранского оператора-военнослужащего, который выпустил ракету по самолету, было лишь десять секунд на принятие этого решения.

"К сожалению, из-за поспешного решения одного человека и случилась катастрофа", - отметил он.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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При этом генерал подчеркнул, что инцидент с самолетом произошел, в том числе, из-за "козней США в регионе", которые вынудили иранские силы ПВО находиться в постоянной максимальной боевой готовности.

Ранее духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737. В свою очередь президент ИРИ Хасан Роухани пообещал принять меры для компенсации за сбитый лайнер.

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране РГ-Видео

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