Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. При этом он подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы компетентными органами Ирана честно и транспарентно", - говорится в сообщении.

Ранее власти Ирана официально признали, что военные страны по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер, приняв его за вражескую цель.

Напомним, восьмого января Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который рано утром вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев, через несколько минут упал. Все находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.