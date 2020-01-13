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13.01.2020 16:20
Рубрика: В мире

В МАК завершили расшифровку "черных ящиков" самолета Bek Air

Текст: Юрий Когалов
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета, расположенного в Москве, завершили расшифровку бортовых самописцев самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего катастрофу 27 декабря близ Алма-Аты. Как говорится на сайте комитета, вся полученная информация уже передана комиссии по расследованию.

"Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия", - отметили в МАК.

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
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Запись параметрического самописца была также передана представителю Нидерландов, где был произведен потерпевший крушение самолет Fokker-100.

Между тем эксперты МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начали работы по математическому моделированию полета, анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа.

Напомним, 27 декабря самолета Fokker-100 компании Bek Air потерпел крушение при взлете из аэропорта Алма-Аты. Трагедия унесла жизни 12 человек, еще 67 пострадали. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

В мире экс-СССР Казахстан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Крушение самолета в Казахстане

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