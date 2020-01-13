В МАК завершили расшифровку "черных ящиков" самолета Bek Air

"Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия", - отметили в МАК.

Запись параметрического самописца была также передана представителю Нидерландов, где был произведен потерпевший крушение самолет Fokker-100.

Между тем эксперты МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начали работы по математическому моделированию полета, анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа.

Напомним, 27 декабря самолета Fokker-100 компании Bek Air потерпел крушение при взлете из аэропорта Алма-Аты. Трагедия унесла жизни 12 человек, еще 67 пострадали. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.