В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx

На YouTube-канале Valve News Network, который, как несложно догадаться по названию, специализируется на новостях о компании Гейба Ньюэлла, опубликовано видео, демонстрирующее ряд новых скриншотов из грядущей игры Half-Life: Alyx.

Некоторые изображения пересекаются с тем, что было показано в официальном трейлере, другие же - абсолютно новые. По ним можно составить первичное впечатление о проработке освещения в игре.

Примечателен снимок, на котором движок выдает сообщение об ошибке - пока что можно только надеяться, что до финальной версии такие "сюрпризы" не доживут.

Напомним, Half-Life: Alyx - первый за 13 лет проект по культовой вселенной, созданной Valve. Релиз намечен на март 2020 года только для VR-устройств.