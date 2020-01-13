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В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx

Текст:   Богдан Бобров
13.01.2020,  
17:30
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале Valve News Network, который, как несложно догадаться по названию, специализируется на новостях о компании Гейба Ньюэлла, опубликовано видео, демонстрирующее ряд новых скриншотов из грядущей игры Half-Life: Alyx.

Некоторые изображения пересекаются с тем, что было показано в официальном трейлере, другие же - абсолютно новые. По ним можно составить первичное впечатление о проработке освещения в игре.

Примечателен снимок, на котором движок выдает сообщение об ошибке - пока что можно только надеяться, что до финальной версии такие "сюрпризы" не доживут.

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Напомним, Half-Life: Alyx - первый за 13 лет проект по культовой вселенной, созданной Valve. Релиз намечен на март 2020 года только для VR-устройств.

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