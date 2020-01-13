Вячеслав Володин рассказал об изменениях в работе депутатов

В Госдуме во вторник открывается весенняя сессия, которая продлится до начала августа. Депутаты соберутся на первое после каникул пленарное заседание. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин рассказал журналистам о приоритетах и грядущих изменениях в регламенте работы. А именно, после поступления законопроекта в ГД депутаты больше не смогут присоединиться к нему как соавторы.

По словам Володина, это повысит качество внесенных инициатив, а также поможет эффективнее подвести итоги законодательной работы депутатов к концу думского созыва. Тема обсуждалась на Совете ГД. "Когда заканчиваются полномочия, то каждый будет отчитываться за то, что он сделал лично, невозможно будет присоединиться к тому, к чему не имеешь отношения", - подчеркнул Володин.

Отметим, что в Госдуме нынешнего созыва уже немало сделано в целях совершенствования работы депутатов. Так, приняты меры для повышения явки на заседания и для экономии бюджетных средств, выделенных на работу ГД. И, пожалуй, главное: удалось существенно усилить парламентский контроль над реализацией принятых законов. Это направление будет продолжено - как рассказал Володин, депутаты в ходе нынешней сессии проследят за тем, как исполняются принятые решения по улучшению расходования бюджетных средств.

Весенняя сессия будет насыщенной - в "портфеле депутатов" 1233 законопроекта

Приоритетом для ГД будет реализация Послания президента Федеральному Собранию, анонсировал Володин. В день его оглашения - 15 января - депутаты решили не проводить пленарное заседание. И сразу же после выступления главы государства парламентарии, по словам Володина, соберутся, чтобы наметить первые планы. В Думе создадут рабочую группу по законодательному обеспечению реализации положений Послания.

В целом же сессия будет насыщенной, ожидает Володин. В "портфеле" депутатов 1233 законопроекта - 54 новые инициативы прибавились за новогодние праздники.

Одним из первых важных законопроектов, с которых начнет работу Госдума, станет президентский документ об увековечивании подвига и памяти тружеников тыла. Совет ГД поставил его в повестку на 16 января, рассказал Володин. Инициатива была разработана Владимиром Путиным к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Так, званием "Город трудовой доблести" предлагается удостоить те города, которые внесли особый вклад в Великую Победу, а также обеспечили бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции на предприятиях.

Тем временем

В Думе наградили спецкора "РГ"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента "Российской газеты" Галину Мисливскую дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2019 году. "Журналисты делают все, чтобы обсуждение законопроектов было ярким, - заявил глава нижней палаты на церемонии награждения работников СМИ в честь Дня печати. - Все изъяны видите, и это нам очень помогает".