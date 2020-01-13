Вячеслав Володин рассказал об изменениях в работе депутатов

Новости

В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек 23:05
Chery анонсировала еще два новых кроссовера для России 22:37
Украина заняла четвертое место в Европе по безработице 22:12
"Русское лото" опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда 22:00
Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 21:26
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 21:19
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 21:11
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 21:07
Василевский признан игроком недели в НХЛ 21:06
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 21:00
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 20:58
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 20:43
США внесли Плахотнюка в "черный список" 20:42
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 20:34
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 22:08
Рубрика: Власть

Портфель для сессии

Вячеслав Володин рассказал об изменениях в работе депутатов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8058)
В Госдуме во вторник открывается весенняя сессия, которая продлится до начала августа. Депутаты соберутся на первое после каникул пленарное заседание. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин рассказал журналистам о приоритетах и грядущих изменениях в регламенте работы. А именно, после поступления законопроекта в ГД депутаты больше не смогут присоединиться к нему как соавторы.

По словам Володина, это повысит качество внесенных инициатив, а также поможет эффективнее подвести итоги законодательной работы депутатов к концу думского созыва. Тема обсуждалась на Совете ГД. "Когда заканчиваются полномочия, то каждый будет отчитываться за то, что он сделал лично, невозможно будет присоединиться к тому, к чему не имеешь отношения", - подчеркнул Володин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Госдуме хотят упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми

Отметим, что в Госдуме нынешнего созыва уже немало сделано в целях совершенствования работы депутатов. Так, приняты меры для повышения явки на заседания и для экономии бюджетных средств, выделенных на работу ГД. И, пожалуй, главное: удалось существенно усилить парламентский контроль над реализацией принятых законов. Это направление будет продолжено - как рассказал Володин, депутаты в ходе нынешней сессии проследят за тем, как исполняются принятые решения по улучшению расходования бюджетных средств.

Весенняя сессия будет насыщенной - в "портфеле депутатов" 1233 законопроекта

Приоритетом для ГД будет реализация Послания президента Федеральному Собранию, анонсировал Володин. В день его оглашения - 15 января - депутаты решили не проводить пленарное заседание. И сразу же после выступления главы государства парламентарии, по словам Володина, соберутся, чтобы наметить первые планы. В Думе создадут рабочую группу по законодательному обеспечению реализации положений Послания.

Фото: REUTERS
В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта по вине США

В целом же сессия будет насыщенной, ожидает Володин. В "портфеле" депутатов 1233 законопроекта - 54 новые инициативы прибавились за новогодние праздники.

Одним из первых важных законопроектов, с которых начнет работу Госдума, станет президентский документ об увековечивании подвига и памяти тружеников тыла. Совет ГД поставил его в повестку на 16 января, рассказал Володин. Инициатива была разработана Владимиром Путиным к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Так, званием "Город трудовой доблести" предлагается удостоить те города, которые внесли особый вклад в Великую Победу, а также обеспечили бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции на предприятиях.

Тем временем

В Думе наградили спецкора "РГ"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента "Российской газеты" Галину Мисливскую дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2019 году. "Журналисты делают все, чтобы обсуждение законопроектов было ярким, - заявил глава нижней палаты на церемонии награждения работников СМИ в честь Дня печати. - Все изъяны видите, и это нам очень помогает".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"