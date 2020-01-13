Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц вслед за президентом Раулем Хаджимбой подал в отставку. Об этом говорится на сайте главы республики.

"В соответствии с Конституцией и в связи с тем, что президент Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в республике, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", - приводится выдержка из заявления Барцица.

Напомним, в минувшее воскресенье Хаджимба "ради сохранения стабильности в стране" подал в отставку. Данное решение он принял после продолжавшегося несколько дней политического кризиса. Ситуация обострилась после того, как делегация оппозиционных депутатов передала главе государства свои требования, главное из которых заключалось в проведении новых президентских выборов в стране. В связи с этим парламент рекомендовал Хаджимбе покинуть свой пост. Сегодня парламент рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Как ожидается, обязанности главы государства будут переданы премьер-министру Валерию Бганбе.

Изначально Хаджимба отказался уходить в отставку, но после того, как верховный суд отменил итоги сентябрьских выборов, изменил свое мнение. По словам Барцица, он не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, которые назначены на 22 марта.