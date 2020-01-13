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13.01.2020 11:10
Рубрика: Видео

Видео: лихач на кабриолете гарцевал на перекрестке и попался полиции

Текст: Вадим Давыденко

Что может быть лучше, чем мчаться ночью на безумно дорогом спорткаре с открытым верхом, вдыхая свежий пьянящий воздух и врубив на полную громкость любимые музыкальные композиции? Лучше - делать всё это на глазах у десятков завидующих тебе людей, автомобилистов и пешеходов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так и поступил владелец черного кабриолета на этом видео: жил полной жизнью, давил педаль газа до пола и купался во внимании остальных участников дорожного движения, не замечая среди них полицейский патруль. И, разумеется, добился своего. Был замечен и остановлен для долгого и неприятного разговора.

Промчись лихач просто вдаль мимо патрульной машины, возможно, он и мог бы просить о снисхождении, но, увы, он настолько упился полетом своего спорткара, что сделал на перекрестке пару виражей, а это, как ни крути, уже рецидив...

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#видео #авто