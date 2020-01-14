Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.01.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объем продаж по итогам нынешнего года составит 1,72 миллиона автомобилей.

Глава АЕБ Йорг Шрайбер уточнил, что в нынешнем году продолжится непростой для авторынка период. По его словам, в России достигнут потолок возможностей в стимулировании спроса. А потому "нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде", - говорится в презентации АЕБ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Автомобиль заперли на парковке. Что делать и куда звонить?

Как отметили в Ассоциации, необходима активная государственная поддержка спроса в 2020 году.

По данным АЕБ, в 2019 году продажи новых легковых автомобилей и LCV снизились, по сравнению с 2018 годом, на 2,3% - до 1,759 миллиона единиц. В декабре на авторынке был зафиксирован рост на те же 2,3%. В последнем месяце 2019 года в России было реализовано 179 тысяч автомобилей.

При этом, как уточняет ТАСС со ссылкой на Шрайбера, отечественный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сохранил пятую позицию в Европе. Первое место по объемам продаж в 2019 году заняла Германия (3,61 миллиона единиц), далее идут Великобритания (2,31 миллиона), Франция (2,21 миллиона) и Италия (1,91 миллиона).

Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta