Автомобиль заперли на парковке. Что делать и куда звонить?

Вы выходите из дома на парковку и обнаруживаете, что ваш автомобиль заперт - выезд преградила чужая машина, причем так, что объехать ее не представляется возможным. Знакомая ситуация? Давайте разберемся, как из нее выходить.

Прежде всего, конечно же, нужно убедиться, не оставил ли непутевый "блокировщик" номер телефона на лобовом стекле или передней панели. Если видите бумажку с номером, считайте вам повезло - есть шанс дозвониться, но готовьтесь к тому, что вы потеряете время. Если повезет, нарушитель украдет у вас минут десять и даже извинится.

Как вариант, можно пораскачивать заблокировавший вас автомобиль, чтобы сработала сигнализация. Как показывает практика, нарушитель в этом случае появляется у машины быстрее, чем при другом раскладе.

Однако сценарии бывают гораздо более неприятными. Записки с контактами под стеклом может не оказаться или вы не дождетесь ответа, позвонив по телефону, оставленному под "лобовухой". Что делать в таком случае? Как вариант, мы можете отомстить обидчику законным способом, воспользовавшись онлайн-сервисом (в Москве это "Помощник Москвы", для этого обязательно нужно иметь учетную запись на mos.ru). Месть при таком раскладе, правда, может оказаться холодной - срок рассмотрения нарушений на портале составляет до 60 дней. Как вариант, можно также сфотографировать автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД, и направить снимок с комментариями на портал ГИБДД в раздел "Прием обращений". И опять-таки ждать свершения правосудия.

Существуют и более радикальный способ "очистки" дворовой территории - вызвать сотрудников ДПС через телефон службы спасения 112. Правда, готовьтесь к тому, что сотрудников Госавтоинспекции придется подождать, но уж если вы ввязались в войну, отступать некуда. Прибыв на место нарушения, инспектор вызовет эвакуатор, который также придется подождать, поскольку, как правило, такой транспорт занят на работе на конкретных маршрутах.

Зато нарушителю придется в результате не только оплатить штраф за парковку, мешающую проезду других транспортных средств (а это 2000 рублей), но и за работу эвакуатора по перемещению автомобиля. В Москве это 3000 рублей для мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 80 л.с., 5000 рублей для "легковушек" с мощностью двигателя 80-250 л.с. и 7000 рублей за легковой автомобиль с двигателем мощностью более 250 л.с.

Чего делать точно не стоит, так это мстить "блокировщику" или решать вопрос нецивилизованными методами. Ведь, как известно, случаются ситуации, когда машину нарушителя перемещают собственными силами, просто зацепив тросом, воспользовавшись для этого мощным внедорожником, а то и просто оттаскивают с дороги силами нескольких человек. Помните, что такие действия могут трактоваться как хулиганство и под судебное разбирательство можете попасть уже вы сами.