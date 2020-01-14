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14.01.2020 14:18
Рубрика: Легковые авто

BMW не будет расширять производство в России

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW
Фото: Пресс-служба BMW

Летом 2019 года немецкий автопроизводитель BMW решил отказаться от полномасштабной локализации производства в России. Компания "не смогла найти условия" для создания прибыльного бизнеса, сообщает Forbes.

Марка прекратила обсуждение возможности сборки автомобилей бренда в рамках персонального специального инвестиционного контракта (СПИК). Президент российского подразделения BMW Group Штефан Тойхерт считает, что все местные производители "находятся в сложном положении, потому что правила меняются". Речь идёт об изменении условий локализации и получения госсубсидий, которые напрямую влияют на рентабельность производства.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Правила игры не были установлены точно. Мы не смогли найти условия, при которых можно вести прибыльный бизнес", - продолжил он.

В то же время баварский концерн заинтересован в производстве в России, но инвестирование в развитие этого направления будет выгодно при объёме продаж на уровне 100 тысяч бренда машин в год. Сейчас на рынке суммарно продаётся около 100 тысяч премиальных машин всех брендов.

Сегодня сборка BMW налажена на калининградском заводе "Автотор", у которого заключен СПИК с Минпромторгом РФ. Кроме премиальных "немцев" с конвейера завода сходят корейские Genesis, Hyundai и Kia.

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#BMW