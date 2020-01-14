Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут спецструктуру

Иранские власти создадут специальную структуру в системе судебных органов для расследования причин крушения украинского лайнера под Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, во главе структуры, призванной выявить все обстоятельства трагедии, будет стоять профессиональный судья. Все результаты расследования будут объявлены публично. При этом Роухани особо отметил, что крушение лайнера является "непростительной ошибкой", в этой связи проанализируют систему обеспечения авиационной безопасности. "Не только один человек, который нажал кнопку пусковой установки, должен нести ответственность за эту катастрофу", - заключил президент Ирана.

Между тем стало известно о том, что в Иране состоялись первые аресты по делу о сбитом по ошибке иранскими военными самолете "Международных авиалиний Украины", который был принят за американскую крылатую ракету на фоне обострения отношений с США из-за убийства американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.