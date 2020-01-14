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14.01.2020 11:32
Рубрика: В мире

В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Иране состоялись первые аресты по делу о сбитом по ошибке иранскими военными украинском самолете. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда ИРИ Голям Хосейн Исмаили.

"Несколько человек, связанных с этим происшествием уже арестованы. Пока, конечно, мы находимся на начальном этапе расследования", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA/REUTERS
В Иране могли сбить ракетой еще один иностранный самолет

При этом он заверил общественность, что расследование будет проводится тщательным образом, и судебные органы Ирана намерены установить все обстоятельства, которые привели к катастрофе лайнера.

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. Накануне в Тегеране сообщили, что специалистам удалось идентифицировать останки 50 пассажиров, из которых 49 человек являлись гражданами Ирана, еще одна погибшая - гражданка Украины.

Командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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