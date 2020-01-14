В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

В Иране состоялись первые аресты по делу о сбитом по ошибке иранскими военными украинском самолете. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда ИРИ Голям Хосейн Исмаили.

"Несколько человек, связанных с этим происшествием уже арестованы. Пока, конечно, мы находимся на начальном этапе расследования", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

При этом он заверил общественность, что расследование будет проводится тщательным образом, и судебные органы Ирана намерены установить все обстоятельства, которые привели к катастрофе лайнера.

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. Накануне в Тегеране сообщили, что специалистам удалось идентифицировать останки 50 пассажиров, из которых 49 человек являлись гражданами Ирана, еще одна погибшая - гражданка Украины.

Командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.