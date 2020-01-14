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14.01.2020 14:33
Рубрика: В мире

Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления

Текст: Александр Саможнев

Анкара намерена "преподать урок" командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, если он не прекратит военные действия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. В результате консультаций делегация Правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа подписала соглашение об установлении перемирия в Ливии. Маршал Хафтар взял паузу до утра 14 января. Однако затем неожиданно покинул Москву. После чего в районе Триполи вновь возобновились вооруженные столкновения между правительственными войсками и Ливийской национальной армией.

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Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Хафтаром, а на западе со штаб-квартирой в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. В конце ноября прошлого года Турция подписала с ПНС меморандумы об оказании помощи в подготовке военных кадров и взаимопонимании по морским зонам. Это событие было неоднозначно воспринято в регионе.

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