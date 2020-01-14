МИД: Москва продолжит работать с участниками конфликта в Ливии

На Смоленской площади рассказали о том, как закончились вчера межливийские переговоры при посредничестве представителей РФ и Турции. Источник в дипведомстве подтвердил РИА Новости, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул российскую столицу, не заключив соглашения о перемирии с правительством национального согласия в Триполи - его возглавляет Файез Саррадж, также прилетавший в Москву. При этом в МИД РФ подчеркнули, что будут продолжать работать со сторонами конфликта.

Напомним, что соглашение было в итоге подписано в одностороннем порядке делегацией ПНС (оно признано легитимным в ООН), которая после отправилась в Стамбул. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, присутствовавший на переговорах вместе с главой минобороны Сергеем Шойгу, отметил, что Хафтар запросил "дополнительное время".

Напомним, что гражданское противостояние в Ливии продолжается с 2011 года. Тогда же при непосредственном содействии сил международной коалиции (ее ядро составили страны НАТО) был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, после чего страна погрузилась в хаос. С тех пор состоялось несколько конференций, призванных содействовать урегулированию, однако они не увенчались успехом. Следующее международное мероприятие, посвященное Ливии, пройдет в Берлине 19 января.