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14.01.2020 05:06
Рубрика: Власть

Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку. В Коломбо у него состоятся встречи с президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой, премьер-министром Махиндой Раджапаксой, а также с министром иностранных дел страны.

Фото: RADEK PIETRUSZKA /EPA
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Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в ряде сфер, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий, а также возможность поставок на Шри-Ланку российской техники. Ранее Лавров отмечал, что Россия приветствует планы нового ланкийского руководства превратить остров в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии.

Для главы российского дипведомства эта страна имеет особое значение. Напомним, что первая длительная загранкомандировка Сергея Лаврова в качестве атташе посольства СССР прошла с 1972 по 1976 годы именно в Республике Шри-Ланка. Также глава МИД отмечал, что периодически бывает на острове, чтобы позагорать.

Как информирует РИА Новости, после Шри-Ланки Лавров отправится с рабочими визитами в Индию и Узбекистан.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Правительство МИД

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