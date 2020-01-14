Вячеслав Спесивцев, художественный руководитель Московского молодежного театра

Животные уже очень давно используются людьми в развлекательных целях. Еще в древние времена в том же Риме устраивались грандиозные бои с участием животных. Подобные зрелища тоже ведь можно отнести к развлечениям. Люди приходили посмотреть на них, платили за это деньги. Сейчас, конечно, нет такого, но животных используют в цирковых представлениях, в различных увеселительных мероприятиях. И очень хорошо, что мы, наконец, задумались: а как с этими животными обращаются? Я одобряю те законодательные меры, которые принимаются нашими властями по вопросу, касаемому защиты животных.

Серьезным и ответственным учреждениям нечего опасаться. Я думаю, они без проблем получат лицензии. А вот всевозможные передвижные цирки и зоопарки скорее всего прекратят существование. По крайней мере, очень многие из них. Некоторые люди зарабатывают на животных немалые деньги, тешат за счет них свое тщеславие, но совершенно не понимают того, что имеют дело с живыми существами, а не с расходным материалом. У зверей есть определенные инстинкты, есть свои желания, нельзя их любыми способами заставлять делать то, что они категорически не хотят. Дрессура не должна быть насилием. Кроме того, нельзя содержать слона в клетке для хомячка. Утрирую, конечно. Но, думаю, направление мысли понятно. По-моему, это должно быть в интересах самих предпринимателей, занимающихся организацией зрелищных мероприятий с участием животных, - заботиться о тех, кто приносит им доход. Ну никому не интересно смотреть на облезлого, тощего тигра с трудом перепрыгивающего с тумбы на тумбу. Его попросту жалко и хочется накормить. И какие бы трюки он ни показывал на арене, восхищение они вряд ли вызовут.

Бывали же случаи, когда и животные в зоопарках гибли, и дрессировщики получали увечья от своих подопечных, и зрители страдали от неожиданно выскочившего в зал хищника, потому что арена не была должным образом огорожена. Надеюсь, что новые законодательные меры помогут в дальнейшем избежать аналогичных инцидентов.

Во многих странах полностью или частично запрещено использовать животных в индустрии развлечений. Но не думаю, что нам стоит поступить точно так же. Если законы будут соблюдаться, за животными будут должным образом ухаживать, правильно их дрессировать, то ничего плохого в тех же цирковых номерах со львами, тиграми, слонами я не вижу. Мой ученик, Юра Куклачев, всю жизнь дрессирует кошек. Он подбирает их на улице, дает им пищу, кров, заботится о них. Кошки же, в свою очередь, благодарны ему и, поверьте, без всякого принуждения участвуют в представлениях. Поэтому номера Куклачева всегда так интересно смотреть. В них нет напряжения, от них не веет насилием.